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Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral'ı hiç böyle göremediniz...

Türk televizyon tarihine damga vuran gençlik dizisi "Hayat Bilgisi", izleyicilere unutulmaz karakterler ve eğlenceli anlar yaşatmıştı. Özellikle dizinin dikkat çeken karakterlerden biri olan "Kikirik", estetikle adeta evrim geçirdi. Çisil Oral'ın yaşadığı değişimi görenler şoke oldu. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:59
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Hayat Bilgisi’nin ’Kikirik’i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral’ı hiç böyle göremediniz...

Ekranların unutulmayan dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

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Hayat Bilgisi’nin ’Kikirik’i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral’ı hiç böyle göremediniz...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan dizinin genç oyuncuları, yıllar içindeki değişimleriyle adından söz ettiriyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

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Hayat Bilgisi’nin ’Kikirik’i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral’ı hiç böyle göremediniz...

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral, aradan geçen zamanda yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı.

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Hayat Bilgisi’nin ’Kikirik’i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral’ı hiç böyle göremediniz...

Oyunculuğa ara veren ve şimdilerde kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Oral, bir yandan da sunuculuk kariyerine devam ediyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali...

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Hayat Bilgisi’nin ’Kikirik’i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral’ı hiç böyle göremediniz...

Paşhan Yılmazel