Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i estetikle bambaşka biri oldu! Çisil Oral'ı hiç böyle göremediniz...

Türk televizyon tarihine damga vuran gençlik dizisi "Hayat Bilgisi", izleyicilere unutulmaz karakterler ve eğlenceli anlar yaşatmıştı. Özellikle dizinin dikkat çeken karakterlerden biri olan "Kikirik", estetikle adeta evrim geçirdi. Çisil Oral'ın yaşadığı değişimi görenler şoke oldu. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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