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Müge Anlı'daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında işlenen konu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Programa, başvuran Umut Yetik, 19 yaşındaki oğluyla 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe'nin yasak bir ilişki yaşadığını ve küçük kızları Melodi ile birlikte kaçtıklarını söylemişti. Canlı yayındaki yüzleşmenin ardından, 8 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı. Programın 24 Nisan tarihli bölümünde gerçekler gün yüzüne çıkarken, küçük kızın ekipler tarafından alındığı anlar, Müge Anlı'yı duygulandırdı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 12:49
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Müge Anlı’daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Tatlı Sert programında şaşırtıcı bir olay yaşandı. 29 yaşındaki bir kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtığını canlı yayında itiraf ettmişti.

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Müge Anlı’daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...

Umut Bey ve annesi Nagihan Hanım konuk oldu. Umut Bey, kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söyledi.

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Müge Anlı’daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...

Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi. Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı’daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...

"BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK"

Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumumu doğuracak." dedi.

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Müge Anlı’daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...

KUMPAS KURDULAR

Umut Yetik, boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Yetik, "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar.