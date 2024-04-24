24 Nisan 2024, Çarşamba
Müge Anlı'daki Umut Yetik olayında yeni gelişme! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadılar...
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında işlenen konu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Programa, başvuran Umut Yetik, 19 yaşındaki oğluyla 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe'nin yasak bir ilişki yaşadığını ve küçük kızları Melodi ile birlikte kaçtıklarını söylemişti. Canlı yayındaki yüzleşmenin ardından, 8 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı. Programın 24 Nisan tarihli bölümünde gerçekler gün yüzüne çıkarken, küçük kızın ekipler tarafından alındığı anlar, Müge Anlı'yı duygulandırdı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 12:49
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