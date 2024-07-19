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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...

Özel hayatıyla gündemde olan Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Nebioğlu, kardeşinin Sevgi Katkıcı'nın da kendisi gibi önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 08:54 Güncelleme: 19.07.2024 08:54
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...

Usta oyuncu Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, son günlerde sosyal medyada yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...

Ünlü oyuncunun kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu daha sonra ise ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın varlığını da duyurmuştu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğu kanıtlandı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı. Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...

"BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Akpınar cephesi sessiz kalsa da ikiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.