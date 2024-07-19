Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın partneri belli oldu!

Selena, Küçük Sırlar, Romantik Komedi gibi birçok dizi ve film projesine imzasını atan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Canlandırdığı 'Selena' karakteriyle hafızalara kazınan Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adında 2 kız çocuğu oldu. Sanat camiasında evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösterilen başarılı oyuncu gündeme bomba gibi bir haberle düştü. Sinem Kobal'ın 7 sene ardından setlere döndüğü açıklandı...

ahaber.com.tr Giriş: 19.07.2024 09:12 Güncelleme: 19.07.2024 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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