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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın partneri belli oldu!

Selena, Küçük Sırlar, Romantik Komedi gibi birçok dizi ve film projesine imzasını atan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Canlandırdığı 'Selena' karakteriyle hafızalara kazınan Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adında 2 kız çocuğu oldu. Sanat camiasında evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösterilen başarılı oyuncu gündeme bomba gibi bir haberle düştü. Sinem Kobal'ın 7 sene ardından setlere döndüğü açıklandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 09:12 Güncelleme: 19.07.2024 09:12
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın partneri belli oldu!

Hayat verdiği 'Selena' karakteri ile akıllarda yer edinen Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın partneri belli oldu!

Daha sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Kobal, setlere ara vermişti.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın partneri belli oldu!

Güzel oyuncu son olarak 2017 yılında Yüz Yüze adlı dizi ile ekranlarda boy göstermişti.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın partneri belli oldu!

İMZA ATTI

Kobal, 7 yılın ardından 'Her Şeyin Başı Merkür' adında bir film projesi ile izleyici karşısına çıkacak. Sinem Kobal'ın bu projedeki partnerinin ise Alp Navruz olduğu açıklandı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ın partneri belli oldu!

'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmle izleyici karşısına çıkacak olan Kobal, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla adından söz ettirdi.