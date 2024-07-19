19 Temmuz 2024, Cuma
15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 2009 yılında canlı yayında yaşadıkları kavga sonrası yıllarca küs kalmıştı. O dönem İbo Show'da yaşanan gerilimli anlar sonrası Tilbe, programı terk etmişti. Aradan geçen 15 yılın ardından, ikili ilk kez bir araya geldi. Tatlıses ve Tilbe'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü.
Giriş: 19.07.2024 09:32 Güncelleme: 19.07.2024 09:32
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8