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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 2009 yılında canlı yayında yaşadıkları kavga sonrası yıllarca küs kalmıştı. O dönem İbo Show'da yaşanan gerilimli anlar sonrası Tilbe, programı terk etmişti. Aradan geçen 15 yılın ardından, ikili ilk kez bir araya geldi. Tatlıses ve Tilbe'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ise gündeme bomba gibi düştü.

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 09:32 Güncelleme: 19.07.2024 09:32
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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...

Türk müziğinin iki önemli ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından uzun yıllar süren küslüğü sonlandırdı.

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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...

2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, yıllar sonra bir araya gelerek geçmişe sünger çekti.

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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...

Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" deyince Yıldız Tilbe dayanamadı.

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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...

"Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" dedi. Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalktı, İbrahim Tatlıses'i alkışlayarak programı terk etti.

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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe barıştı! Sosyal medyadan paylaştılar...

İkilinin kavgası 'unutulmazlar' arasına girmişti. Tilbe ve Tatlıses, tam 15 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.