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Metin Akpınar'ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu'ndan olay yaratacak sözler...

Türkiye, ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın hukuk mücadelesini konuşuyor. Sevgi Katkıcı, ikiz kardeşi Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Mahkeme, DNA testiyle ünlü ismin kızı olduğunu kanıtlayan Sevgi Katkıcı ve Metin Akpınar arasında soy bağının kurulmasına karar verdi. Davanın sonuçlanmasının ardından Duygu Nebioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 12:26
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Metin Akpınar’ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratacak sözler...

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın hukuk mücadelesi sürüyor.

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Metin Akpınar’ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratacak sözler...

Duygu Nebioğlu'nun babalık davasını kazanmasının ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkemeye başvurdu.

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Metin Akpınar’ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratacak sözler...

Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a karşı Antalya Aile Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı.

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Metin Akpınar’ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratacak sözler...

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesi'ne ulaştı.

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Metin Akpınar’ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’ndan olay yaratacak sözler...

SEVGİ KATKICI, METİN AKPINAR'IN KIZI

Raporda, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Mahkeme, Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.