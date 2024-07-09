Metin Akpınar'ın bir kızı daha varmış! DNA testi sonuçlandı! Duygu Nebioğlu'ndan olay yaratacak sözler...

Türkiye, ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı'nın hukuk mücadelesini konuşuyor. Sevgi Katkıcı, ikiz kardeşi Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Mahkeme, DNA testiyle ünlü ismin kızı olduğunu kanıtlayan Sevgi Katkıcı ve Metin Akpınar arasında soy bağının kurulmasına karar verdi. Davanın sonuçlanmasının ardından Duygu Nebioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...