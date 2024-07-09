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Wanda Nara'dan şok hamle! Mauro Icardi'yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile verdiği pozlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyordu. Ancak Wanda Nara - Icardi çiftinden gelen haber, magazin gündemine bomba gibi düştü. Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızını takipten çıktı. Arjantin basını Wanda Nara'nın boşanma davası açacağını açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 13:18 Güncelleme: 09.07.2024 13:23
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Wanda Nara’dan şok hamle! Mauro Icardi’yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştıkları samimi anlarla gündeme gelmişti.

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Wanda Nara’dan şok hamle! Mauro Icardi’yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?

Ancak çift, bu sefer de ayrılık iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Wanda Nara’dan şok hamle! Mauro Icardi’yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?

'Aşkın olayım' şarkısıyla bütünleşen Icardi, sadece futboluyla değil eşi Wanda Nara ile yaşadığı aşk ve eğlenceli paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyordu.

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Wanda Nara’dan şok hamle! Mauro Icardi’yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?

BOŞANIYORLAR MI?

Ancak iki isim hakkında gelen son haber şoke eden cinsten.

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Wanda Nara’dan şok hamle! Mauro Icardi’yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?

WANDA ICARDI'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, Icardi'yi Instagram'da takipten çıktı.