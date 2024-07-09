09 Temmuz 2024, Salı
Wanda Nara'dan şok hamle! Mauro Icardi'yi takipten çıktı! Boşanıyorlar mı?
Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile verdiği pozlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyordu. Ancak Wanda Nara - Icardi çiftinden gelen haber, magazin gündemine bomba gibi düştü. Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızını takipten çıktı. Arjantin basını Wanda Nara'nın boşanma davası açacağını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş: 09.07.2024 13:18 Güncelleme: 09.07.2024 13:23
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