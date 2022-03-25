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Haberler Galeri Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in deniz pozu sosyal medyayı salladı. 2019 yılında nikah masasına oturan ve Ali, Han, Leyla adından üç çocuk sahibi olan çift, sosyal medyadaki pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarına ilk yorum ise yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 12:06
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Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Bergüzar Korel, 2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuk dünyaya getirmişti.

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Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Korel ve Ergenç, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Ünlü oyuncu, eşit Halit Ergenç ile 2019 yılına ait karelerini 'tbt' etiketi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

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Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Eşiyle denizde poz veren Bergüzar Korel'in paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.