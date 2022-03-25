Bergüzar Korel aşka gelip paylaştı! Halit Ergenç ile pozuna ilk yorum Esra Erol’dan geldi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in deniz pozu sosyal medyayı salladı. 2019 yılında nikah masasına oturan ve Ali, Han, Leyla adından üç çocuk sahibi olan çift, sosyal medyadaki pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarına ilk yorum ise yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi.