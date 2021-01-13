Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener’den ilk açıklama! Ayrılığın nedenini açıkladı

ANNE OLAMASAYDI ASLA BIRAKMAZDIM!

Seren Serengil ise Cenk Küpeli'nin kendisine şu açıklamayı yaptığını öne sürdü: "Cenk Küpeli, çocuk mevzusundan dolayı böyle bir karar aldıklarını bana söyledi: 'Demet eğer sağlık sorunu nedeniyle anne olamasaydı onu asla bırakmazdım, başımın üstünde yeri olurdu. Zaten doktora da gittik. Ama çocuk istemeyince bu kararı verdik. Ben de çocuğum olsun istiyorum, genç bir insanım." Başka bir iddiaya göreyse işadamının maddi sıkıntılar yaşadığı ve eve gelen borçlardan Demet Şener'in artık rahatsız olduğu yönünde.