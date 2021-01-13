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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener’den ilk açıklama! Ayrılığın nedenini açıkladı Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener’den ilk açıklama! Ayrılığın nedenini açıkladı
Demet Şener ve Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini sürpriz şekilde sonlandırdı. Çift dün görülen dava ile tek celsede boşandı. Ayrılık haberlerinin ardından Küpeli'nin çocuk isteğine Şener'in sıcak bakmaması nedeniyle ayrıldıkları iddiası gündeme geldi. Sessizliğini bozan Demet Şener, boşanmanın nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 11:51
Demet Şener ve işadamı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşımıştı. Her fırsatta büyük bir aşk yaşadıklarını dile getiren ikili, dün yine sürpriz bir şekilde 19 ay süren evliliklerini sonlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çift, İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde anlaşmalı bir şekilde boşandı. İkili, birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmadı. Şener ve Küpeli, işlemler sonrası İstinye'deki evlerine geçti.
DOSTÇA BİTİRDİK
Çiftin boşanmalarındaki en büyük etkenin, Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddia edildi. Demet Şener'in başlarda işadamının çocuk isteğine olumlu baktığı öne sürüldü. Ünlü isim, daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi. Bu yeni karar sonrası çift, konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdi.
ANNE OLAMASAYDI ASLA BIRAKMAZDIM!
Seren Serengil ise Cenk Küpeli'nin kendisine şu açıklamayı yaptığını öne sürdü: "Cenk Küpeli, çocuk mevzusundan dolayı böyle bir karar aldıklarını bana söyledi: 'Demet eğer sağlık sorunu nedeniyle anne olamasaydı onu asla bırakmazdım, başımın üstünde yeri olurdu. Zaten doktora da gittik. Ama çocuk istemeyince bu kararı verdik. Ben de çocuğum olsun istiyorum, genç bir insanım." Başka bir iddiaya göreyse işadamının maddi sıkıntılar yaşadığı ve eve gelen borçlardan Demet Şener'in artık rahatsız olduğu yönünde.
AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI
Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Demet Şener dedikodulara son noktayı koydu. Ünlü manken yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır."