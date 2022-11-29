Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz’e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"