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Haberler Galeri Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz'e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz'e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum'da oynadıktan sonra Samsun'a giden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde giden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kaza sonucunda minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirmiş, 8 şahıs yaralanmıştı. Kazada vefat edenlerden biri olan tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde veda programı gerçekleştirildi. Programa Güleryüz'ün ailesinin yanında kaza yaşadığı araçtaki oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Veda konuşmasında yaşadıkları feci anı anlattılar. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:44
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Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz’e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

'Baş Belası' isimli tiyatro oyununun Karadeniz turnesi esnasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpmasıyla trafik kazası gerçekleşmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş yaşamını yitirirken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz’e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

"GÖZLERİMİ KAPATIYORUM O ANI YAŞIYORUM"

Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde evinde çekilen bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı:

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Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz’e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

"Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin…

Tolga Güleryüz'e veda programı/video izle

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Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz’e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

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Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz’e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’

"KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Melis İşiten ise "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür" ifadelerini kullanmıştı.