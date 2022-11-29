HaberlerGaleriAmasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz'e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’
Amasya’daki kazada can veren Tolga Güleryüz'e son veda! Melis İşiten, Ceyhun Ersoy, Sergen Deveci… ‘Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum’
'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum'da oynadıktan sonra Samsun'a giden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde giden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kaza sonucunda minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirmiş, 8 şahıs yaralanmıştı. Kazada vefat edenlerden biri olan tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde veda programı gerçekleştirildi. Programa Güleryüz'ün ailesinin yanında kaza yaşadığı araçtaki oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Veda konuşmasında yaşadıkları feci anı anlattılar. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:38Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:44