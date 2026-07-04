Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu
FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükselen U17 Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Ömer Kutluay, sergilediği performansla maça damga vurdu. Genç yıldızı tribünden takip eden İbrahim Kutluay ve Demet Şener, oğullarının başarısıyla büyük gurur yaşarken, baba Kutluay'ın maç sonundaki sevinci dikkat çekti.
FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde U17 Erkek Basketbol Milli Takımımız, Fransa ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ay-yıldızlı ekip, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmaya ise sergilediği etkileyici performansla Ömer Kutluay damga vurdu.
ÖMER KUTLUAY 30 SAYI VE 11 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Milli Takım'ın geri dönüşünde önemli rol oynayan Ömer Kutluay, Türkiye'nin maçı çevirdiği 13-0'lık seride 8 sayı kaydederken bir de asist yaptı.
Karşılaşmayı 30 sayı ve 11 asistle tamamlayan genç basketbolcu, FIBA U17 Dünya Kupası'nın dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Kritik anlarda sorumluluk alan Kutluay'ın sahadaki mücadelesi ve oyuna etkisi büyük beğeni topladı.
İBRAHİM KUTLUAY VE DEMET ŞENER TRİBÜNDEN İZLEDİ
Ömer Kutluay'ı bu önemli karşılaşmada ailesi de yalnız bırakmadı. Annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve kız kardeşi İrem Kutluay, mücadeleyi tribünden takip etti.
İBRAHİM KUTLUAY'IN GURURU KAMERALARA YANSIDI
Maç boyunca büyük heyecan yaşayan aile, Ömer Kutluay'ın sahadaki performansını gururla izledi. A Milli Basketbol Takımı'nın eski yıldızlarından İbrahim Kutluay'ın, oğlunun başarılı performansı ve Türkiye'nin yarı finale yükselmesinin ardından yaşadığı büyük mutluluk dikkat çekti.