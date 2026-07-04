Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu

DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY 2018'DE BOŞANMIŞTI

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.

İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocuk sahibi olan çift, 13 yıllık evliliklerinin ardından 2018 yılında boşanmıştı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer Kutluay'ın Fransa karşısındaki unutulmaz performansını tribünden takip ederek bu gurur dolu ana birlikte tanıklık etti.