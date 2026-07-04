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Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükselen U17 Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Ömer Kutluay, sergilediği performansla maça damga vurdu. Genç yıldızı tribünden takip eden İbrahim Kutluay ve Demet Şener, oğullarının başarısıyla büyük gurur yaşarken, baba Kutluay'ın maç sonundaki sevinci dikkat çekti.

Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 1

FIBA U17 Dünya Kupası çeyrek finalinde U17 Erkek Basketbol Milli Takımımız, Fransa ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ay-yıldızlı ekip, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmaya ise sergilediği etkileyici performansla Ömer Kutluay damga vurdu.

Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 2

ÖMER KUTLUAY 30 SAYI VE 11 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Milli Takım'ın geri dönüşünde önemli rol oynayan Ömer Kutluay, Türkiye'nin maçı çevirdiği 13-0'lık seride 8 sayı kaydederken bir de asist yaptı.

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Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 3

Karşılaşmayı 30 sayı ve 11 asistle tamamlayan genç basketbolcu, FIBA U17 Dünya Kupası'nın dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Kritik anlarda sorumluluk alan Kutluay'ın sahadaki mücadelesi ve oyuna etkisi büyük beğeni topladı.

Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 4

İBRAHİM KUTLUAY VE DEMET ŞENER TRİBÜNDEN İZLEDİ

Ömer Kutluay'ı bu önemli karşılaşmada ailesi de yalnız bırakmadı. Annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve kız kardeşi İrem Kutluay, mücadeleyi tribünden takip etti.

Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 5

İBRAHİM KUTLUAY'IN GURURU KAMERALARA YANSIDI

Maç boyunca büyük heyecan yaşayan aile, Ömer Kutluay'ın sahadaki performansını gururla izledi. A Milli Basketbol Takımı'nın eski yıldızlarından İbrahim Kutluay'ın, oğlunun başarılı performansı ve Türkiye'nin yarı finale yükselmesinin ardından yaşadığı büyük mutluluk dikkat çekti.

Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 6

Maç sonunda sevinci yüzüne yansıyan İbrahim Kutluay'ın gurur dolu anları sosyal medyada da ilgi gördü.

Babasının oğlu! Ömer Kutluay Fransa maçına damga vurdu 7

DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY 2018'DE BOŞANMIŞTI

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.

İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocuk sahibi olan çift, 13 yıllık evliliklerinin ardından 2018 yılında boşanmıştı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer Kutluay'ın Fransa karşısındaki unutulmaz performansını tribünden takip ederek bu gurur dolu ana birlikte tanıklık etti.

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