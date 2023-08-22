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Merve Özbey hastane odasından paylaşıp dua istedi! Son hali sevenlerini üzdü

Geçirdiği operasyon sonrası vücudunda komplikasyonlar oluşan Merve Özbey, hastaneye kaldırıldı. Dün yaptığı duyuru ile önümüzdeki günlerde vereceği 7 konserinin iptal olduğunu belirten şarkıcı, yeni açıklamada bulundu. Hasta yatağından paylaşımla dua isteyen Özbey'in son hali ise dikkat çekti. İşte Merve Özbey'in son sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 11:17
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Merve Özbey hastane odasından paylaştı! Son hali sevenlerini üzdü

Güçlü sesi ve tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı

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Merve Özbey hastane odasından paylaştı! Son hali sevenlerini üzdü

Bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

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Merve Özbey hastane odasından paylaştı! Son hali sevenlerini üzdü

"Geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğiyle."

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Merve Özbey hastane odasından paylaştı! Son hali sevenlerini üzdü

YENİ AÇIKLAMA!

Yedi konserini iptal eden şarkıcı, çıkan haberlerin ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Özbey, şu ifadeleri kullandı:

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Merve Özbey hastane odasından paylaştı! Son hali sevenlerini üzdü

"Herkese merhabalar, uzun bir süre önce geçirmiş olduğum ameliyatın komplikasyonlarıyla uğraşıyoruz.