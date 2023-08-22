22 Ağustos 2023, Salı
Merve Özbey hastane odasından paylaşıp dua istedi! Son hali sevenlerini üzdü
Geçirdiği operasyon sonrası vücudunda komplikasyonlar oluşan Merve Özbey, hastaneye kaldırıldı. Dün yaptığı duyuru ile önümüzdeki günlerde vereceği 7 konserinin iptal olduğunu belirten şarkıcı, yeni açıklamada bulundu. Hasta yatağından paylaşımla dua isteyen Özbey'in son hali ise dikkat çekti. İşte Merve Özbey'in son sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 22.08.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 11:17
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