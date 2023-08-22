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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

2019 yılında dünyaevine giren İpek Açar ve Alper Kömürcü, evliliğin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinebilmek için başvurmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle tekrar anne olmasının zor olduğunu belirten Açar, bebek sürprizi yaşadı. 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 47 yaşındaki İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 14:35
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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Şarkıcı Kayahan ile büyük bir aşkla evlenen ve hastalıkta, sağlıkta hep yanında olan İpek Açar, sanatçı hayatını kaybettikten sonra ise 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü müzisyen çift, bebek sahibi olmayı çok istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Ancak daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen 47 yaşındaki Açar, bebek beklediğini öğrendi.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti 5 ay boyunca bu güzel haberin duyulmasını istemedi.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

ERKEK BEBEK GELİYOR

Son olarak eşi ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin bir oğlu olacak.