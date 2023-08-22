22 Ağustos 2023, Salı
İpek Açar ve Alper Kömürcü’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu
2019 yılında dünyaevine giren İpek Açar ve Alper Kömürcü, evliliğin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinebilmek için başvurmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle tekrar anne olmasının zor olduğunu belirten Açar, bebek sürprizi yaşadı. 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 47 yaşındaki İpek Açar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 14:35
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