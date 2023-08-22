22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

2019 yılında dünyaevine giren Amine Gülşe ve Mesut Özil'in Eda ve Ela adına iki kızları oldu. Birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çiftten yeni paylaşım geldi. Eşi ve kızlarıyla aile pozunu paylaşan Mesut Özil'in çok özel tişörtü ise dikkatlerden kaçmadı...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 10:34
  • 1
  • 8
Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin ikinci kez kız çocukları olmuştu.

  • 3
  • 8
Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.

  • 4
  • 8
Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.

  • 5
  • 8
Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağmıştı.