Mesut Özil’in tişörtü şoke etti! Amine Gülşe’nin gözlerini üzerinde taşıyor

2019 yılında dünyaevine giren Amine Gülşe ve Mesut Özil'in Eda ve Ela adına iki kızları oldu. Birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getiren çiftten yeni paylaşım geldi. Eşi ve kızlarıyla aile pozunu paylaşan Mesut Özil'in çok özel tişörtü ise dikkatlerden kaçmadı...