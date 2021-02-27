Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz yıl iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, anne oldu. Özbey, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcının kızına verdiği isim çok beğenildi. İşte Merve Özbey'in bebeğinin adı...