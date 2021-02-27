27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

Geçtiğimiz yıl iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, anne oldu. Özbey, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcının kızına verdiği isim çok beğenildi. İşte Merve Özbey'in bebeğinin adı...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:37
  • 1
  • 8
Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

Şarkıcı Merve Özbey, iş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz sene şubat ayında dünya evine girmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

Kısa bir süre sonra hamile olduğu müjdesini veren Merve Özbey bebeğini kucağına aldı.

  • 3
  • 8
Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

Magazin gündemine son dakika olarak düşen güzel habere göre; güzel şarkıcı Merve Özbey saat 17.55'te kızını dünyaya getirdi.

  • 4
  • 8
Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey'in kızına verdiği isim çok beğenildi.

  • 5
  • 8
Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu

BEBEĞİN ADI…

Doğumunu sezeryan yöntemiyle yaptığı öğrenilen Merve Özbey bebeğine Elif Özüm adını verdi.

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ