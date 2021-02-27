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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Merve Özbey anne oldu! Bebeğinin ismi belli oldu
Geçtiğimiz yıl iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, anne oldu. Özbey, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcının kızına verdiği isim çok beğenildi. İşte Merve Özbey'in bebeğinin adı...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:37
Şarkıcı Merve Özbey, iş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz sene şubat ayında dünya evine girmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa bir süre sonra hamile olduğu müjdesini veren Merve Özbey bebeğini kucağına aldı.
Magazin gündemine son dakika olarak düşen güzel habere göre; güzel şarkıcı Merve Özbey saat 17.55'te kızını dünyaya getirdi.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey'in kızına verdiği isim çok beğenildi.
BEBEĞİN ADI…
Doğumunu sezeryan yöntemiyle yaptığı öğrenilen Merve Özbey bebeğine Elif Özüm adını verdi.