İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bir çocukları olacağını duyuran çift, şimdi de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.