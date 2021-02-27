Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bir çocukları olacağını duyuran çift, şimdi de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:11 Lise döneminden beri aşk yaşayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz aylarda da bebek bekledikleri haberini duyurmuştu. GALERİ DEVAM EDİYOR
37 yaşındaki Büyükak, bu kez de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
Eşiyle bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" mesajını paylaştı.
Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere magazin dünyasından pek çok isim tebrik mesajlarında bulundu.
Büyükak, birkaç ay önce de baba olacağını takipçilerine duyurmuş ve emzikli fotoğrafına "Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz. Çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" notunu düşmüştü.