27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bir çocukları olacağını duyuran çift, şimdi de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:11
  • 1
  • 9
İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu


Lise döneminden beri aşk yaşayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz aylarda da bebek bekledikleri haberini duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

37 yaşındaki Büyükak, bu kez de bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

  • 3
  • 9
İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Eşiyle bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" mesajını paylaştı.

  • 4
  • 9
İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere magazin dünyasından pek çok isim tebrik mesajlarında bulundu.

  • 5
  • 9
İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Büyükak, birkaç ay önce de baba olacağını takipçilerine duyurmuş ve emzikli fotoğrafına "Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz. Çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" notunu düşmüştü.

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ