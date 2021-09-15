Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

Yaklaşım bir yıldız iş insanı Merve Oflaz ile aşk yaşayan Merve Oflaz, aileye girdi. İlişkileri dolu dizgin devam eden çift, önceki akşam yemekte ailesiyle bir araya geldi. 33 yaşındaki Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko ile tanıştı. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmış.