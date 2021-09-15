15 Eylül 2021, Çarşamba
Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı
Yaklaşım bir yıldız iş insanı Merve Oflaz ile aşk yaşayan Merve Oflaz, aileye girdi. İlişkileri dolu dizgin devam eden çift, önceki akşam yemekte ailesiyle bir araya geldi. 33 yaşındaki Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko ile tanıştı. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmış.
Giriş Tarihi: 15.09.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 11:33
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