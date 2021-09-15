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Haberler Galeri Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

Yaklaşım bir yıldız iş insanı Merve Oflaz ile aşk yaşayan Merve Oflaz, aileye girdi. İlişkileri dolu dizgin devam eden çift, önceki akşam yemekte ailesiyle bir araya geldi. 33 yaşındaki Merve Oflaz, iş insanı Allan Hakko'nun babası Jeff Hakko ile tanıştı. İddialara göre; bir çocuk babası Hakko, sevgilisini ilk kez babasıyla tanıştırmış.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 11:33
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Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

Allan Hakko'nun adı, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Merve Oflaz ile anılmıştı. Yaz boyunca birlikte görüntülenen ikili, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.

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Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ise iş insanı Allan Hakko ile oyuncu Merve Oflaz'ın, çoktan aynı evde yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çift hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı.

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Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİ

Uludağ'da baş başa tatil yapan çift, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, ilişkilerini ilan etmişti.

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Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Oflaz ile Allan Hakko, "Uzun zamandır arkadaştık, her şey çok güzel gidiyor" açıklamasını yapmıştı.

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Merve Oflaz aileye girdi! Sevgilisi Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile tanıştı

OĞLUNU SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI

Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'ı oğlu Benjamin ile tanıştırmıştı. Bebeköy'deki evinin sokağında görüntülenen iş insanı, muhabirlere "Napıyorsunuz kardeşim saçmalamayın binin arabanıza hadi beni kızdırmayın görüntü alamazsınız" diye bağırmıştı.