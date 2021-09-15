İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift, 7 Ekim'de nikah masasına oturmaya karar verdi. İbrahim Tatlıses'in ise Zincirlikuyu'da gerçekleşecek düğün için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.