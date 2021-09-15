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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl Ekim ayında nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift, 7 Ekim'de nikah masasına oturmaya karar verdi. İbrahim Tatlıses'in ise Zincirlikuyu'da gerçekleşecek düğün için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:00
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İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

Uzun süredir aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz yıl Ekim ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı.

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İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

7 Ekim'de dünya evine girecek olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünüyle ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

Çift, 10 ay içinde iki kez nikah masasına oturmak istedi ama hep pandemiye takıldı.

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İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

Şimdilerde hummalı bir hazırlık sürecinde olan çift için İbrahim Tatlıses'in de kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

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İbrahim Tatlıses kesenin ağzını açtı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğünü için servet harcadı

Hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses'in cebinden çıkacak düğün maliyetinin servet değerinde olduğu söyleniyor.