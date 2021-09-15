Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

"PERİŞAN ETTİ BİZİ"

Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde de oğlu ile birlikte objektif karşısına geçmişti. Roman'ın gitar ile ilgilendiği anları paylaşan Bonomo, "Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi vallahi..." ifadelerini kullanmıştı.