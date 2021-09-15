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Haberler Galeri Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ve Öykü Karayel, beş ay önce oğulları Roman'ı kucağına aldı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. Baba oğulun eğlenceli anlarını paylaşan Öykü Karayel'e binlerce yorum ve beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:21
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Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucağına aldı.

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Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi.

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Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

Eşi Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu yayınlayan Öykü Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

"YUTARIM SENİ"

Videoda Minik bebeğin "Valla yutarım şimdi seni" diyerek, seslenen babasına gülücükler attığı görülüyor. Karayel'in paylaşımına Ege Kökenli, Nurdan Büyükak ve Ayşe Can Tatari gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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Öykü Karayel paylaştı! Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu

"PERİŞAN ETTİ BİZİ"

Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde de oğlu ile birlikte objektif karşısına geçmişti. Roman'ın gitar ile ilgilendiği anları paylaşan Bonomo, "Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi vallahi..." ifadelerini kullanmıştı.