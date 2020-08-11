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Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Magazin camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliklerinde manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası kriz çıkmıştı. Ezgi Öcel isimli manken sosyal medya hesabından "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmiş, Öcel'in paylaşımı sonrası Yasemin Özilhan eşini sosyal medya hesabından silmişti. Kriz sonrası ailece tatile çıkan çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İş insanı, "Kriz devam ediyor mu" sorusuna böyle yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 11:35
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Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Cemiyet dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Yasemin- İzzet Özilhan, geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi.

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Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

İki çocuk babası ünlü işadamının sosyal medyada Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğendiği, bu durumun evliğinde büyük krize yol açtığı öne sürüldü.

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Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Çıkan haberlerin ardından Yasemin Özilhan, 9 yıllık eşini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

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Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Bir süre sonra İzzet Özilhan'ı yeniden takip etmeye başlayan Yasemin Özilhan, önceki akşam ailesiyle yemekteydi.

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Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Kuruçeşme'deki İnari Restoran'da çocuklarıyla yemek yiyen Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin keyifsiz olduğu gözlendi.