Yasemin Özilhan’ın eşi İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Magazin camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın evliliklerinde manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası kriz çıkmıştı. Ezgi Öcel isimli manken sosyal medya hesabından "yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmiş, Öcel'in paylaşımı sonrası Yasemin Özilhan eşini sosyal medya hesabından silmişti. Kriz sonrası ailece tatile çıkan çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İş insanı, "Kriz devam ediyor mu" sorusuna böyle yanıt verdi.