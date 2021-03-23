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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye yattı! “16 şişe serum alıyorum” Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye yattı! “16 şişe serum alıyorum”
Evinde geçirdiği kaza sonrası kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, uzun süren tedavinin ardından taburcu olmuştu. Tedavisi devam eden Erbil, rutin tedavisi için yeniden hastaneye yatırıldı. Erbil, tedaviye başlanmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "'16 şişe serum alıyorum' dedi.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:14
Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erbil, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evine çıkmıştı. Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için yine hastaneye yatırıldı.
Tedavisi öncesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, '16 şişe serum alıyorum.' dedi.
'24 SAATTE 16 SERUM'
"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır..."
"Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."