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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok
2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, kısa bir süre sonra ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Her fırsatta 4-5 çocuk istediklerini açıklayan çiftin ikinci çocukları Asil Aslan ise 4 hafta önce dünyaya geldi. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslıhan Doğan'dan yeni bebek açıklaması geldi. "Henüz yeni doğum yaptım" diye doğan üçüncü çocuk için ara vermeyi düşünmediklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:43
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