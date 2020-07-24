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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, kısa bir süre sonra ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Her fırsatta 4-5 çocuk istediklerini açıklayan çiftin ikinci çocukları Asil Aslan ise 4 hafta önce dünyaya geldi. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslıhan Doğan'dan yeni bebek açıklaması geldi. "Henüz yeni doğum yaptım" diye doğan üçüncü çocuk için ara vermeyi düşünmediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:43
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

2 yıl önce sade bir nikahla dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, ilk çocukları Hamza Arda'yı evliliklerinin ilk yılında kucağına almıştı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

4 hafta ikinci bebekleri Asil Aslan'ı kucağına alan çiftten yeni bebek açıklaması geldi.
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

Her fırsatta 4-5 çocuk istediklerini söyleyen Aslıhan Doğan, üçüncü bebek için ara vermeyi düşünmediklerini söyledi.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

Hürriyet'in haberine göre; ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" dedi