Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan 3. bebek açıklaması: Durmak yok

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, kısa bir süre sonra ilk bebekleri Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Her fırsatta 4-5 çocuk istediklerini açıklayan çiftin ikinci çocukları Asil Aslan ise 4 hafta önce dünyaya geldi. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslıhan Doğan'dan yeni bebek açıklaması geldi. "Henüz yeni doğum yaptım" diye doğan üçüncü çocuk için ara vermeyi düşünmediklerini söyledi.