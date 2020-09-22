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Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Kansere karşı verdiği mücadeleyle umudun sembolü haline gelen Neslican Tay, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. 4 kez kansere yakalanan ve "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek mücadelesiyle tüm hastalara örnek olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan 'Demir Kadın Neslican' filmi için hazırlıklar başladı. 14 Mart'ta çekimlerine başlanması planlanan filmde Neslican'ı canlandırması için Neslihan Atagül'e teklif götürüldüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:03
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Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan Neslican Tay'ın herkese örnek olan hayat hikayesi film oluyor.

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Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Neslican'ı, oyuncu Neslihan Atagül'ün canlandıracağı konuşuluyor…

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Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Türkiye, Neslican Tay'ı çağın vebası kansere karşı verdiği amansız mücadelesiyle tanıdı. Hastalığa dört kez yakalanan genç kız, kanseri üç kez yenmeyi başardı ancak geçtiğimiz yıl aramızdan ayrıldı.

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Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Takvim'in haberine göre; 21 yaşında hayata gözlerini yuman ve ölümünün üzerinden bir yıl geçen Neslican'ın hayat hikayesinin beyaz perdeye taşınacağı ortaya çıktı.

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Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş'ın yaptığı 'Demir Kadın Neslican' filminin hazırlık süreci başladı.