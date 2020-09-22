Hayatı film olan Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül’e teklif!

Kansere karşı verdiği mücadeleyle umudun sembolü haline gelen Neslican Tay, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. 4 kez kansere yakalanan ve "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek mücadelesiyle tüm hastalara örnek olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan 'Demir Kadın Neslican' filmi için hazırlıklar başladı. 14 Mart'ta çekimlerine başlanması planlanan filmde Neslican'ı canlandırması için Neslihan Atagül'e teklif götürüldüğü öğrenildi.