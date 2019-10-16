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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un annesini son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 32 yaşındaki Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra uzun bir süre ekranlara ara verdi. Güzel bir teklif gelirse değerlendireceğini belirten Merve Boluğur, ilk olarak Acemi Cadı dizisi ile yeteneğini izleyiciye gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur'un annesinin güzelliği sosyal medya gündemine oturdu. İşte güzel oyuncu Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve diğer ünlü isimlerin anneleri...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 14:17
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