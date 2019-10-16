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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un annesini son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 32 yaşındaki Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra uzun bir süre ekranlara ara verdi. Güzel bir teklif gelirse değerlendireceğini belirten Merve Boluğur, ilk olarak Acemi Cadı dizisi ile yeteneğini izleyiciye gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur'un annesinin güzelliği sosyal medya gündemine oturdu. İşte güzel oyuncu Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 14:17
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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Ancak Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Merve Boluğur, paylaşımları ve güzelliği ile adından sıkça söz ettirmeye devame diyor. Oyunculuktaki yeteneği kadar güzelliği ile de dikkat çeken Merve Boluğur'un annesini görenler şok oldu.

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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

İşte 32 yaşındaki Merve Boluğur'un annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

Almeda Abazi

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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

Almeda Abazi ve annesi

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Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

Almeda Abazi paylaştı, oğlu Efehan ve anneannesi görenleri şaşkına çevirdi!