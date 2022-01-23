Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

İşletmeci Erkan Şen ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Merve Boluğur, Arnavutköy'de bir restoranda ünü şarkıcı ile objektiflere yakalandı. Flaşların patlaması ile neye uğradığını şaşıran ikili, birbirlerine bakıp gülümsemeye başladı. Peki Murat Dalkılıç ile evliliğini bitirdikten sonra ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Merve Boluğur hangi ünlü ile yakalandı?