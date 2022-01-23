23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

İşletmeci Erkan Şen ile birlikteliğini noktalayan oyuncu Merve Boluğur, Arnavutköy'de bir restoranda ünü şarkıcı ile objektiflere yakalandı. Flaşların patlaması ile neye uğradığını şaşıran ikili, birbirlerine bakıp gülümsemeye başladı. Peki Murat Dalkılıç ile evliliğini bitirdikten sonra ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan Merve Boluğur hangi ünlü ile yakalandı?

Giriş Tarihi: 23.01.2022 11:19
  • 1
  • 21
Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları ile adından söz ettiren Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

"KUMRAL ADAM SEVİYORUM"

Daha evvel "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" ifadeleriyle adından söz ettiren Merve Boluğur'un bu ilişkisi de çok sürmedi.

  • 3
  • 21
Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

Erkan Şen'in yakınlarına, "Ayrıldık. Biten bir ilişkinin ardından konuşmak doğru değil" dediği ortaya çıktı.

  • 4
  • 21
Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

ŞARKICI EMRE KAYA OBJEKTİFLERE GÜLÜMSEDİ

Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, önceki akşam şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda balık yerken görüntülendi.

  • 5
  • 21
Merve Boluğur’dan aşk bombası! Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla magazincilere böyle yakalandı

Flaşların patlaması ile şok yaşayan ikili, ardından birbirine bakıp gülmeye başladı.