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Haberler Galeri Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan kısa bir kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise, geçen günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla duyurdu. Hadise ile ilgili 'istenmeyen gelin' iddiaları dün ortaya çıkan karelerle tarihe gömüldü. Dinçerler'in kardeşinin düğününde aile fotoğrafında müstakbel kayınvalidesiyle yan yana olan şarkıcı keyifli vakit geçirdi. İşte Hadise'nin aileye girdiğini gözler önüne seren fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 23.01.2022 09:44
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Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

HADİSE EVLENİYOR

Şarkıcı Hadise, erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.

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Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, bir anda magazin dünyasının gündemi oldu.

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Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

Tİ'YE ALINDI

Hatta bu evlilik teklifini Enis Arıkan ve Selin Şekerci ti'ye aldı.

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Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

BİR KOLUNA ANNESİNİ BİR KOLUNA HADİSE'Yİ ALDI

Tüm bunların ışığında Hadise, Mehmet Dinçerler'in kardeşinin bugün gerçekleşecek olan düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi.

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Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışını sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izleyen Hadise, bir hayli eğlendi.