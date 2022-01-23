Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı! İstenmeyen gelin ilan etmişlerdi! Hadise kayınvalidesiyle yan yana

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan kısa bir kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Hadise, geçen günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla duyurdu. Hadise ile ilgili 'istenmeyen gelin' iddiaları dün ortaya çıkan karelerle tarihe gömüldü. Dinçerler'in kardeşinin düğününde aile fotoğrafında müstakbel kayınvalidesiyle yan yana olan şarkıcı keyifli vakit geçirdi. İşte Hadise'nin aileye girdiğini gözler önüne seren fotoğraflar…