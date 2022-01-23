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Haberler Galeri Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

Ünlü türkücü Alişan'ın üç sene önce 'Ölümden döndüm' ifadeleriyle anlattığı Liposuction 'Yağ aldırma' operasyonu ile alakalı şikayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılık Alişan'ın ameliyat ardından raporlarını incelenmek üzere bilirkişiye yolladı. Alişan, olaya dair oldukça çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Alişan'ın ölümden döndüğü davanın flaş detayları…

Giriş Tarihi: 23.01.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 16:00
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Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

Türkücü ve sunu Alişan'ın 3 sene önce 'Ölümden döndüm' sözleriyle anlattığı Liposuction 'Yağ aldırma' ameliyatına ilişkin şikayette bulunduğu dosya karara bağlandı

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Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

KABUS GÜNLERİNİ HERKESTEN GİZLEDİ

Savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresini geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik vermişti.

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Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden dönmüş, yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurmuştu.

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Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

"SEVDİĞİMİZ BİRİ OLDUĞU İÇİN GÜVENDİK"

Eşi Buse Varol'un hamile olduğu sırada kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım."

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Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme

'AMELİYATTA HATA YAPILMIŞ ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Alişan, dilekçede "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra kendim doktor bulup bir kez daha ameliyat oldum" dedi.