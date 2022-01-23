23 Ocak 2022, Pazar
Alişan 3 yıl önce ölümden dönmüştü! Yargıya taşınan yağ aldırma operasyonunda yeni gelişme
Ünlü türkücü Alişan'ın üç sene önce 'Ölümden döndüm' ifadeleriyle anlattığı Liposuction 'Yağ aldırma' operasyonu ile alakalı şikayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılık Alişan'ın ameliyat ardından raporlarını incelenmek üzere bilirkişiye yolladı. Alişan, olaya dair oldukça çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Alişan'ın ölümden döndüğü davanın flaş detayları…
Giriş Tarihi: 23.01.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 16:00
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