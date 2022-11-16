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Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! Babasının evine döndü

2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur son paylaşımıyla kafa karıştırdı. Sosyal medya hesabından sık sık eşiyle fotoğrafını paylaşan Boluğur'un birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünün parmağında olmaması dikkat çekti. Bir takipçisinin "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği cevap ikili arasında kriz olduğu iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:32
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Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu”

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan Merve Boluğur ekranlardan elini eteğini çekmiş ve boşanmanın ardından aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu”

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelen Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu”

2 Ekim'de evlendiği Mert Aydın ile sık sık fotoğraflarını yayınlayan Boluğur'un son dönemde sosyal medyada tek başına paylaşımlar yapmasıyla dikkat çeken Boluğur, takipçileri tarafından yakın merceğe alındı.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu”

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Geçtiğimiz haftalarda hamilelik haberleriyle gündeme gelen Merve Booluğur'un Instagram'dan paylaştığı videolar ve fotoğraflarda parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! “Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu”

MERVE BOLUĞUR BOŞANIYOR MU?

Son olarak takipçileri ile soru-cevap anketi gerçekleştiren Boluğur, "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.