Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliğinde kriz! Babasının evine döndü

2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur son paylaşımıyla kafa karıştırdı. Sosyal medya hesabından sık sık eşiyle fotoğrafını paylaşan Boluğur'un birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünün parmağında olmaması dikkat çekti. Bir takipçisinin "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği cevap ikili arasında kriz olduğu iddialarını güçlendirdi.