Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 1.5 milyon TL'lik aile arabası

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil Anıl Altan'la evliliğiyle de örnek gösterildi. Aile yaşamlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen çiftlerinden olan Akil ve Altan, 1 milyon TL'ye lüks bir arazi aracı satın aldı. Ünlü çift, aracın güvenliğini ve konforunu artırmak için de kesenin ağzını açtı.