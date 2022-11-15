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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 1.5 milyon TL'lik aile arabası

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 1.5 milyon TL'lik aile arabası

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil Anıl Altan'la evliliğiyle de örnek gösterildi. Aile yaşamlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen çiftlerinden olan Akil ve Altan, 1 milyon TL'ye lüks bir arazi aracı satın aldı. Ünlü çift, aracın güvenliğini ve konforunu artırmak için de kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 16:32
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan’ın 1.5 milyon TL’lik aile arabası

2016 yılında dünyuaevine giren oyuncu Pelin Akil ve meslektaşı Anıl Altan'ın, Lina ve Alin adında ikiz kızları var. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL'ye lüks bir arazi aracı satın aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan’ın 1.5 milyon TL’lik aile arabası

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Akil ve eşi Altan, yerden yarım metre yükseklikteki araç için kesenin ağzını açtılar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan’ın 1.5 milyon TL’lik aile arabası

İkili, güvenlik ve konforu arttırmak için 500 bin TL daha harcayarak, aracı modifiye ettirdiler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan’ın 1.5 milyon TL’lik aile arabası

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan’ın 1.5 milyon TL’lik aile arabası

Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.