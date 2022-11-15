16 Kasım 2022, Çarşamba
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 1.5 milyon TL'lik aile arabası
atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil Anıl Altan'la evliliğiyle de örnek gösterildi. Aile yaşamlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen çiftlerinden olan Akil ve Altan, 1 milyon TL'ye lüks bir arazi aracı satın aldı. Ünlü çift, aracın güvenliğini ve konforunu artırmak için de kesenin ağzını açtı.
Giriş Tarihi: 15.11.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 16:32
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