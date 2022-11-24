Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği dün görülen mahkeme ile 5 dakikada bitti. Çiftin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre ikilinin evliliğini zorunlu balayı bitirdi. Ameliyat olan Mert Aydın'a Merve Boluğur'un destek olmaması sonrası ise olanlar oldu. İşte İşte boşanmanın detayları...