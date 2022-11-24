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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği dün görülen mahkeme ile 5 dakikada bitti. Çiftin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre ikilinin evliliğini zorunlu balayı bitirdi. Ameliyat olan Mert Aydın'a Merve Boluğur'un destek olmaması sonrası ise olanlar oldu. İşte İşte boşanmanın detayları...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:56
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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendikten 45 gün sonra 5 dakikada boşandı. Her fırsatta "Kocam da kocam" diyen oyuncu sıklıkla "İyi günde kötü günde" vurgusu yapıyordu.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

Ancak çiftin evliliğinde daha nikah ertesi sorunlar çıkmaya başladı.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dedi.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

2. Sayfa'nın iddiasına göre; çift arasında patlak veren ilk sorundu. Oyuncu kocasına ilk kuralını şöyle ifade etti:

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Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Zoraki balayı sabır taşırdı

"İstediğim vakit uyanırım ev işleriyle istediğim zaman ilgilenirim. Sıkıntıya gelemem üstüme gelme."