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Haberler Galeri Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."

Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."

Safiye Soyman'ın hayat hikayesi Yalı Çapkını dizisini andırdı. Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk olan Soyman, çocuk gelin olduğunu ve ablasına gelen görücünün kendisini istediğini ifade etti. 13 yaşında evlendirildiğini söyleyen Soyman hikayesini son dönem fenomen olan dizi Yalı Çapkını'na benzetti.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:28
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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! Ablamı görmeye gelip...

Armağan Çağlayan'ın programı Dur Bi Dinle'ye Safiye Soyman konuk oldu. Çocuk gelin olduğunu söyleyen Soyman, ablasına gelen görücünün kendisini istediğini ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! Ablamı görmeye gelip...

Safiye Soyman yaşadığı bu korkunç olayı Yalı Çapkını dizisine benzetti.

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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! Ablamı görmeye gelip...

"ABLAMI İSTEMEYE GELİP BANA YÖNELDİLER"

Soyman konuşmasında "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi.

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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! Ablamı görmeye gelip...

Safiye Soyman hafız olan babasının kimseye dinlemediğini de ifade etti. Safiye Soyman konuşmasının devamında "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi" dedi.

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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! Ablamı görmeye gelip...

"HIRS YAPIP OKUDU! DEVLET MEMURU OLDU"

Kocasının kumardan geç saatlerde geldiğini söyleyen şarkıcı "Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Ortaokula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce ortaokulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum" diyerek yaşadıklarını anlattı.