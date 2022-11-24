HaberlerGaleriSafiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."
Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildi! Hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."
Safiye Soyman'ın hayat hikayesi Yalı Çapkını dizisini andırdı. Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk olan Soyman, çocuk gelin olduğunu ve ablasına gelen görücünün kendisini istediğini ifade etti. 13 yaşında evlendirildiğini söyleyen Soyman hikayesini son dönem fenomen olan dizi Yalı Çapkını'na benzetti.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:28Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 13:28