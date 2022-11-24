24 Kasım 2022, Perşembe
Darbettiği komşusuyla yeniden mahkemelik olan Halil Sezai’ye hapis cezası
Komşusu Hüseyin Meriç'i darbedip bir süre hapis yatan Halil Sezai, Tuzla'da sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden mahkemelik olmuştu. Yeniden yargılanan Halil Sezai hakkında mahkeme kararın açıkladı. Halil Sezai'nin ilk duruşmada 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:07
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