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Haberler Galeri Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

Sosyal medyadan şarkı söylediği videoları yayınlayan Merve Boluğur, 'Antidepresan' yorumuyla çok konuşuldu. Şarkıcı Selen Görgüzel'in performansı hakkında yaptığı açıklama sonrası çılgına dönen Boluğur, sert tepki gösterdi. Boluğur, "Okuyamadığı halde sürekli şarkı paylaşıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" yorumuna, "Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım" karşılığını verdi. Görgüzel de oyuncunun olay yaratan sözlerine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 14.01.2023 13:49
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Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

Selen Görgüzel, 13 Aralık'ta 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu. Gündemdeki magazin haberlerini yorumlayan ünlü şarkıcı, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur'un oyunculuk teklifi alamadığı için müziğe yöneldiğini söyledi.

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Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

"Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" ve "Psikolojin bozuksa git tedavi ol" şeklindeki sözler üzerine çileden çıkan Boluğur'dan sert bir açıklama geldi.

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Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

"KENDİNE NEDEN BUNU YAPIYORSUN MERVE?"

DJ Mert Aydın'la evliliği sadece 53 gün süren Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz ve Mert Demir'in popüler parçası 'Antidepresan'ı seslendirmiş, dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı şarkı performansı çok konuşulmuştu.

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Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

Selen Görgüzel, Merve Boluğur'un Antidepresan yorumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Merve iyi bir oyuncu. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor, proje teklifi almıyor. Bu yüzden müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilik de müzik sektöründen biriyleydi. Müzikten yürümek istedi, belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek."

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Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…

"Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum, ne de sevmiyorum. Güzel ve yetenekli bir kadın. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git tedavi ol."