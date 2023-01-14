14 Ocak 2023, Cumartesi
Merve Boluğur Selen Görgüzel’in sözleri sonrası çıldırdı! Zehir zemberek açıklama: Onun bunun karısı olarak…
Sosyal medyadan şarkı söylediği videoları yayınlayan Merve Boluğur, 'Antidepresan' yorumuyla çok konuşuldu. Şarkıcı Selen Görgüzel'in performansı hakkında yaptığı açıklama sonrası çılgına dönen Boluğur, sert tepki gösterdi. Boluğur, "Okuyamadığı halde sürekli şarkı paylaşıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" yorumuna, "Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım" karşılığını verdi. Görgüzel de oyuncunun olay yaratan sözlerine yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 14.01.2023 13:49
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