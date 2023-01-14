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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcılardan biri olan Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Dilşeker son haliyle yeniden gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcıyı görenler tanıyamadı. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:45
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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

Bir dönemin popüler isimlerinden olan Pınar son haliyle gündem oldu.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Pınar Dilşeker, yeni imajıyla yıllar sonra geri döndü.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelen Pınar Dilşeker görenleri şaşırttı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'in son halini gören hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

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