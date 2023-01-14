Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker’i gören şoke oldu! Tanınmaz hale geldi

Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi! 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcılardan biri olan Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Dilşeker son haliyle yeniden gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcıyı görenler tanıyamadı. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...