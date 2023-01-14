Kurtlar Vadisi 2023 fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...

Diğer yandan Safiye ve Cahit'in düğünü de bu toplantı ile aynı tarihe denk gelir. Karun, armageddon timini kullanarak Polat'a bir tuzak kurar. Armageddon timinin yeni komutanı olarak tayin ettiği Gölge ve Ariel de bu tuzağın bir parçasıdır. Kuzuzade Ailesi'nin büyük düğümü Fehmi'nin Zeynep'le evlenmek üzere çıktıkları tekne yolculuğunda çözülür. Yusuf ve Zeynep'le ilgili büyük sırrı öğrenen Fehmi'nin ailesiyle çıktığı tekne yolculuğundaki asıl amacı belli olur.