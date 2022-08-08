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Haberler Galeri Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

Geçen mart ayında 8 senelik eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışında yaşamını sürdüren şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurdu. Bu zamana kadar özel hayatıyla ilgili bir paylaşımda bulunmayan Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri pozu, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:13
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Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran fakat 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, 15 Mart'ta tek celsede eşiyle yollarını ayırdı.

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Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

Ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınan Dinçöz'ün yeni bir ilişkiye başladığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

"RABBİM BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRMASIN"

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

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Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

8 SENELİK EVLİLİK TEK CELSEDE SONA ERMİŞTİ

2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" demişti.

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Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

Ünlü isim, duruşmadan hemen sonra oğluyla Miami'ye taşınarak hayatına orada devam etme kararı almıştı.