08 Ağustos 2022, Pazartesi
Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare
Geçen mart ayında 8 senelik eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanarak yurt dışında yaşamını sürdüren şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurdu. Bu zamana kadar özel hayatıyla ilgili bir paylaşımda bulunmayan Dinçöz, nişan yüzükleriyle verdikleri pozu, "Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:13
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