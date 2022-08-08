Mart ayında 8 yıllık kocası Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz nişanlandı! İşte ilk kare

"RABBİM BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRMASIN"

Oğluyla Miami'ye taşındıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar isimli bir beyefendiyle aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.