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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, yine şiddet iddiasıyla gündem oldu. Şallı'yı araç içinde darbettiği iddia edilen iş insanın eski eşi Gonca Derin şoke eden iddialarda bulundu. Gonca Derin kızının eski eşi tarafından kaçırıldığını söyleyerek "Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi. Uğur Akkuş'tan, hakkındaki iddialara yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:18
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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

Eski manken Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Ebru Şallı, "Bu kadarı ayıp artık. Gerçek olmayan haber. Neden kafanıza göre yapıyorsunuz?" diyerek, Milliyet Cadde'nin 'Araçta Şiddet' başlıklı özel haberini kesin bir dille yalanlamıştı.

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

"KIZIM KAÇIRILDI, ŞİDDET GÖRÜYOR"

Şimdi ise Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in iddiaları gündemde. Gonca Derin, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç kadın, kızının kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

Derin, paylaşımlarında "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz" ifadelerine yer verdi. Polisi aradığını da dile getiren Derin, "Lütfen kızıma bir şey olmasın" dedi.

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

MÜGE ANLI'YI İŞARET ETTİ

Gonca Derin, sonrasında yaptığı paylaşımlarda ise eski eşi Uğur Akkuş'a seslendi. Derin, "Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" diyerek çocuklarına ulaşamazsa ünlü sunucudan yardım isteyeceğini dile getirdi.

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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

"SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ"

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile davalık olan ve 7 bin TL'lik nafakasını dört aydır alamadığını söyleyen Gonca Derin, görgü tanığının ifadelerini de paylaştı.