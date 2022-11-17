17 Kasım 2022, Perşembe
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, yine şiddet iddiasıyla gündem oldu. Şallı'yı araç içinde darbettiği iddia edilen iş insanın eski eşi Gonca Derin şoke eden iddialarda bulundu. Gonca Derin kızının eski eşi tarafından kaçırıldığını söyleyerek "Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi. Uğur Akkuş'tan, hakkındaki iddialara yanıt gecikmedi.
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:18
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