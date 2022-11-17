Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında skandal iddia: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

Eski manken Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Ebru Şallı, "Bu kadarı ayıp artık. Gerçek olmayan haber. Neden kafanıza göre yapıyorsunuz?" diyerek, Milliyet Cadde'nin 'Araçta Şiddet' başlıklı özel haberini kesin bir dille yalanlamıştı.