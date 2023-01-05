Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu
2 Ekim'de nikah masasına oturduğu Mert Aydın ile mutluluğu kısa süren Merve Boluğur tek celsede boşanmıştı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili geçtiğimiz haftalarda yan yana görüntülenmişti. Alışveriş merkezi çıkışında karşısında kameraları gören ikili "İnsan değilsiniz" diyerek tepki göstermişti. Açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam eden Boluğur boşanmanın ardından mutluluğu bakın kimde buldu...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:03Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:03