05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

2 Ekim'de nikah masasına oturduğu Mert Aydın ile mutluluğu kısa süren Merve Boluğur tek celsede boşanmıştı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili geçtiğimiz haftalarda yan yana görüntülenmişti. Alışveriş merkezi çıkışında karşısında kameraları gören ikili "İnsan değilsiniz" diyerek tepki göstermişti. Açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam eden Boluğur boşanmanın ardından mutluluğu bakın kimde buldu...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:03
  • 1
  • 9
Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu Merve boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Ancak gösterişli düğün hüsranla son bulmış, Merve Boluğur ile Mert Aydın tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

ESKİ EŞLER SARMAŞ DOLAŞ

Merve Boluğur ile Mert Aydın, geçen günlerde bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş objektiflere yansımıştı. Ayrılık sonrası ikinci kez görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği iddia edilmişti.

  • 3
  • 9
Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

İkili, geçen günlerde de Karaköy'deki bir alışveriş merkezinde buluştu. Kahve içen Boluğur ile Aydın, bir süre sohbet etti ve ardından kendilerini bekleyen basın mensuplarını gördü.

  • 4
  • 9
Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

Keyifleri kaçan eski evliler, yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Yüzü asılan Boluğur, gazetecilere "İnsan değilsiniz" diyerek tepki göstermişti.

  • 5
  • 9
Merve Boluğur mutluluğu buldu! Sosyal medyadan duyurdu

Mert Aydın ile eski eşi Merve Boluğur merak konusu olan buluşma nedenini ise açıklamamıştı.