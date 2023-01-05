05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KISMETSE OLUR'DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

KISMETSE OLUR'DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında elenen isim merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitleyen programın yeni formatına "Aşkın Gücü" ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Her hafta eve bir isim veda ediyor ancak bu hafta büyük bir sürpriz yaşandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:08
  • 1
  • 7
KISMETSE OLUR’DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü kim elendi, ödülü kim aldı? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur evine kim veda etti? Haftanın birincisi kim? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
KISMETSE OLUR’DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur yarışmasında bu hafta bir ilk yaşandı ve ödül paylaşıldı. Erhan ve Yeliz ödülü paylaştı ve evini koruyamadı. Böylelikle Merve ve Zeyd elenmiş oldu.

  • 3
  • 7
KISMETSE OLUR’DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.

  • 4
  • 7
KISMETSE OLUR’DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

  • 5
  • 7
KISMETSE OLUR’DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

Kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur..