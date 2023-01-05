KISMETSE OLUR'DA İKİ VEDA! Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında elenen isim merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitleyen programın yeni formatına "Aşkın Gücü" ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Her hafta eve bir isim veda ediyor ancak bu hafta büyük bir sürpriz yaşandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü kimler elendi? Kısmetse Olur haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar...