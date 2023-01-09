Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Yalı Çapkını dizisiyle sezona damgasını vuran Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden oldu. 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sonlandıran güzel oyuncunun yüzü gülmedi. Afra Saraçoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan.