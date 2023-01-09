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Haberler Galeri Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Yalı Çapkını dizisiyle sezona damgasını vuran Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden oldu. 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sonlandıran güzel oyuncunun yüzü gülmedi. Afra Saraçoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:56
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Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu herkesi şoke etmişti. Örnek çift olarak gösterilen ikilinin ayrılığı hayranlarını üzmüştü.

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Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlığı ayrılığa neden olduğu iddia edilmişti.

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Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Ancak ikili ilişkilerinin bitmesinde üçüncü kişilerin olmadığını söyledi.

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Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

Şu sıralar aşktan yüzü gülmeyen Afra Saraçoğlu sıkı bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın derbiyi kazanmasına epey üzüldü.

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Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun yüzü gülmedi! Sosyal medyadan isyan etti: Bari sen...

KADIKÖY'DE AĞIR YENİLGİ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.