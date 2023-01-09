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Gizem Özdilli İstanbul’u terk etti! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

Bir dönem podyumların en popüler isimlerinden olan Gizem Özdilli tasını tarağını toplayıp İstanbul'e terk etti. Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi. Sosyal medyadan çokça mesaj geldiğini söyleyen Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:10
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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Ünlü manken Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındı.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorunundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Sosyal medyadan çokça mesaj geldiğini söyleyen Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da sözlerine ekledi.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Ünlü manken Gizem Özdilli, geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Sıfır makyaj haliyle şaşkına çeviren Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Özdilli'nin son hali şaşkına çevirdi. 27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim.