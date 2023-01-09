Gizem Özdilli İstanbul’u terk etti! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti

Bir dönem podyumların en popüler isimlerinden olan Gizem Özdilli tasını tarağını toplayıp İstanbul'e terk etti. Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi. Sosyal medyadan çokça mesaj geldiğini söyleyen Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da sözlerine ekledi.