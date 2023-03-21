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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş

Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenen ikilinin aşkına dair detaylar ortaya çıktı. Sürpriz aşkın fitilini güzel oyuncunun yaktığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmasını fırsat bilen Deniz'in sosyal medyadan attığı mesajlar anında da karşılık görmüş.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 10:12
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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş

Son dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununda boy gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş

İlk kez ortaya çıkan çift, kameraları görünce bir hayli şaşırdı.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş

Flaşların patlamasıyla moralleri bozulan sevgililer, "İlişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı, neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor" demekle yetindi.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş

Oyun sonrası yapılan söyleşiye katılmayan çift, otoparktan çıkarak adeta sırra kadem bastı.

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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş

ZAMAN KOLLADI

Mert Yazıcıoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ihanet iddiaları sonrası bitirmişti.