HaberlerGaleriMert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş
Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Aşkın fitilini o ateşlemiş! Ayrılmasını beklemiş
Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenen ikilinin aşkına dair detaylar ortaya çıktı. Sürpriz aşkın fitilini güzel oyuncunun yaktığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmasını fırsat bilen Deniz'in sosyal medyadan attığı mesajlar anında da karşılık görmüş.