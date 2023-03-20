Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak doğum günü fotoğraflarını yayınladı. "Ömer'imin 5. Yaşını kutladık. Duygularımı buraya yazmak çok zor iyi ki..." notunu düştü. İşte Gökçe Akyıldız ve oğlu Ömer'in bir birinden şirin fotoğrafları...