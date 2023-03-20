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Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak doğum günü fotoğraflarını yayınladı. "Ömer'imin 5. Yaşını kutladık. Duygularımı buraya yazmak çok zor iyi ki..." notunu düştü. İşte Gökçe Akyıldız ve oğlu Ömer'in bir birinden şirin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 16:34
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Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız, 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı.

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Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak Ömer Aslan'ın 5. yaş gününden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

30 yaşındaki Gökçe Akyıldız ve oğlunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

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Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

Oğlu ile fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Gökçe Akyıldız'ın eski eşi merak konusu oldu.

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Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer kocaman oldu! Sosyal medya anne ve oğlu konuştu

İşte Gökçe Akyıldız ve birçok ünlü ismin eski hayat arkadaşı…