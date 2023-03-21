Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerine nazar değen ikili çalkantılı dönemi kısa sürede atlatıp el ele poz vermeye başladı. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerini nasıl kurtardıkları ortaya çıktı...