21 Mart 2023, Salı
Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı
Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerine nazar değen ikili çalkantılı dönemi kısa sürede atlatıp el ele poz vermeye başladı. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerini nasıl kurtardıkları ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:12
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