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Haberler Galeri Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerine nazar değen ikili çalkantılı dönemi kısa sürede atlatıp el ele poz vermeye başladı. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerini nasıl kurtardıkları ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 11:12
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Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

2017 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2 yıl sonra oğulları Okan Ali'yi kucağına almıştı.

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Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Aile yaşantılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan ikili evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Boşanacakları iddia edilen Düvenci ve Şakrak, kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başarıp, dedikoduların ayına barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı.

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Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, ünlü çift evliliklerindeki bu kötü dönemi profesyonel yardım alarak atlatmış.

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Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın evliliğini terapi kurtardı

Evliliklerini kurtarabilmek için Suadiye'deki bir kliniğe, çift terapisine gitmişler.