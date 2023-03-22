Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner'in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Miray Daner, yaklaşık iki yıl önce Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyadan sık sık aşk pozlarını paylaşan ikilinin ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Miray Daner'in bir iş insanına attığı mesajları yakalayan Engin ayrılık kararı verdi. İşte detaylar...