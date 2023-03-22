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Haberler Galeri Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner'in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner'in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Miray Daner, yaklaşık iki yıl önce Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyadan sık sık aşk pozlarını paylaşan ikilinin ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Miray Daner'in bir iş insanına attığı mesajları yakalayan Engin ayrılık kararı verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:48
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Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner’in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Miray Daner'in aşkın magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

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Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner’in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

Miray Daner'in Kubilay Aka ile ilişkisini noktalamasından sonra ünlü isim Oğulcan Engin'le doludizgin bir aşka yelken açmıştı.

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Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner’in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ikili 10 gün önce tartışarak ayrılık kararı verdi.

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Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner’in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İkilinin ayrılık nedeni olarak ise Miray Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşması ve Oğulcan Engin'in bu iletişim görmesi gösterildi.

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Şok ihanet iddiası! Oğulcan Engin Miray Daner’in iş insanıyla mesajlarını yakaladı

İddialara göre Engin, Miray Daner'in, iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü işadamına mesaj göndermesini affetmedi.