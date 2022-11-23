23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

Yalı Çapkını'nın 10. Bölüm fragmanı çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan Yalı Çapkını'nda bebek heyecanı! Seyran masa tenisi maçını kaybetti! Ferit baba oluyor! Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada oldukça ses getiren ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını'nın 9. bölüm finalinde Seyran'ın babası Kazım'ın kanlar içindeki görüntüsü akıllara birçok soru işaretini getirmişti. Kazım'a ne olacağını merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanlarıyla gelecek ipuçlarını heyecanla bekliyordu. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını 10. bölümünden ilk kareler!

Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:03
  • 1
  • 191
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı çıktı! Bebek geliyor! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba olacak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 191
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde; Suna'nın baba evine geri dönmesi ve Seyran-Ferit ikilisinin aralarındaki iddia için yarım kalan masa tenisi maçını tamamlamaları damga vuracak.

  • 3
  • 191
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

KAZIM AĞA ÖLECEK Mİ?

Dizinin 9. bölümünde Esme'nin Suna'ya Seyran'ın yardım ettiğini ağzından kaçırması üzerine soluğu yalıda alan Kazım, Seyran'ın boğazına yapışınca, gördüklerine dayanamayan Suna Kazım'ın etkisiz hale getirdi.

  • 4
  • 191
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

Yaşananlar ardından gözler Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kazım'ın akıbeti, Suna'nın evlenmekten kurtulup kurtulamayacağı Yalı Çapkını 10. bölümünde belli olacak. Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımı olan Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak.

  • 5
  • 191
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bölüm boyunca Suna'yı bulmak için her yolu deneyen Kazım'ın beklediği bilgi karısı Esme'den geldi.