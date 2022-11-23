Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!

Yalı Çapkını'nın 10. Bölüm fragmanı çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan Yalı Çapkını'nda bebek heyecanı! Seyran masa tenisi maçını kaybetti! Ferit baba oluyor! Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada oldukça ses getiren ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını'nın 9. bölüm finalinde Seyran'ın babası Kazım'ın kanlar içindeki görüntüsü akıllara birçok soru işaretini getirmişti. Kazım'a ne olacağını merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanlarıyla gelecek ipuçlarını heyecanla bekliyordu. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını 10. bölümünden ilk kareler!