Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü devam ediyor! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını dizisinde Cansu Fırıncı'nın peşinden beklenmedik bir veda daha geldi. Usta oyuncu diziden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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