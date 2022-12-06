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Haberler Galeri Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü devam ediyor! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını dizisinde Cansu Fırıncı'nın peşinden beklenmedik bir veda daha geldi. Usta oyuncu diziden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:51
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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

Yalı Çapkını'nda kartlar yeniden dağıtılıyor. Ekranların beğeniyle takip edilen dizisinden ayrılan ayrılana! Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un olduğu son zamanların fenomen dizisi Yalı Çapkını her Cuma ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Konusu ve usta oyuncu kadrosuyla sosyal medyanın gündemine oturan diziden bir ayrılık kararı daha geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

Halis Ağa'nın şoförü İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, diziden ayrıldığını açıklamıştı.

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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

"KARAKTERİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yapım şirketiyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen oyuncu, "Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

BİR VEDA DAHA!

Cuma akşamlarına damga vuran rekortmen dizide ikinci bir ayrılık daha yaşandı.

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Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!

Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren Menderes Samancılar da artık konuk oyuncu olarak renk kattığı Yalı Çapkını'nda rol almayacak.