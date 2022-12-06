Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i İrem Helvacıoğlu estetik harikası çıktı! Böyle değişim görülmedi

Yürek Çıkmazı'nda Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en popüler oyuncularından olan Helvacıoğlu ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan İrem Helvacıoğlu'nun estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun değişimi olay oldu. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.