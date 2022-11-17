17 Kasım 2022, Perşembe
Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle izleyici karşısına çıkan Leyla Feray izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle hayran bırakan oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Feray'ın oyuncu sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:36
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