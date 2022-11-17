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Haberler Galeri Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteriyle izleyici karşısına çıkan Leyla Feray izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle hayran bırakan oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Feray'ın oyuncu sevgilisi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:36
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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray oyunculuğu kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Feray'ın sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

İşte Leyla Feray'ın oyuncu sevgilisi…

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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN

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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN

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Camdaki Kız’ın Pera’sı Leyla Feray’ın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla birlikteymiş

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN