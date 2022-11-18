Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

'YÜK OLMAMAK İÇİN EVİ SATACAKTI'

"Geçen sene, dava konusu taşınmazın Seren Serengil'e devredildiğini öğrendim. Annemin, maddi ve manevi bütün ihtiyaçları ile ben ilgilenmekteyim. Pandemi nedeniyle işlerim biraz aksamıştı. Annem de bu durumu biliyordu. Bana yük olmamak için Suadiye'deki taşınmazı satıp daha sonra küçük bir eve geçmek istedi. Ancak tapuya gittiğinde evin Seren Serengil adına kayıtlı olduğunu öğrendi ve çok üzüldü. "Ben böyle bir şeye kesinlikle izin vermedim. Hayattayken niye böyle bir şey yapayım? Evim, malım var, onu satıp geçinirdim rahat rahat" dedi."