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Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman arasındaki davada ortalık karıştı. Annesi tarafından evini usulsüz şekilde üstüne geçirmekle suçlanan Serengil hakkında ablası Fulya Telli'den ağır suçlamalar geldi. Serengil'in anneleriyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini söyleyen Fulya Telli, "Kendi evinin kira kontratını da anneme yaptırmış. Oradaki tüm borçlar da anneme kaldı" dedi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:30
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Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

Fulya Telli, üvey kardeşi Seren Serengil'in tezgah kurup anneleri Nevin Teoman'ın 30 milyonluk evini üzerine geçirdiğini söyledi. Telli "Seren annemle maddi-manevi hiç ilgilenmiyor, kendi oturduğu evin borcu da anneme kaldı. Annem evini satıp geçinmek istiyordu. Gerçeği tapuda öğrendi. Devir işlemini hür iradesiyle yapmadı" dedi.

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Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

Nevin Teoman, Ankara'da ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Suadiye'deki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı. Teoman, "Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi, ne de faturalarımı. Aylarca doğal gazsız oturdum. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi, kendisine dava açtım" dedi.

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Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

Teoman'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirttiği, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli ise Seren Serengil'in annesine tezgah kurarak evi üzerine geçirdiğini, Nevin Teoman'ın durumdan haberdar olmadığını, bu gerçeği tapuda öğrendiğinde büyük şok yaşadığını söyledi. İşte Fulya Telli'nin açıklamaları:

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Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

'YÜK OLMAMAK İÇİN EVİ SATACAKTI'

"Geçen sene, dava konusu taşınmazın Seren Serengil'e devredildiğini öğrendim. Annemin, maddi ve manevi bütün ihtiyaçları ile ben ilgilenmekteyim. Pandemi nedeniyle işlerim biraz aksamıştı. Annem de bu durumu biliyordu. Bana yük olmamak için Suadiye'deki taşınmazı satıp daha sonra küçük bir eve geçmek istedi. Ancak tapuya gittiğinde evin Seren Serengil adına kayıtlı olduğunu öğrendi ve çok üzüldü. "Ben böyle bir şeye kesinlikle izin vermedim. Hayattayken niye böyle bir şey yapayım? Evim, malım var, onu satıp geçinirdim rahat rahat" dedi."

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Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...

"Annemin hiçbir geçim kaynağı yok. Çocuklarına da herhangi bir mal varlığını devretmedi. Zaten söylediği gibi evi satıp onunla geçinmek istiyordu. Seren Serengil çalışıyor ama herhangi bir mal varlığı yok. Annemin maddi manevi hiçbir ihtiyacıyla ilgilenmiyor. Ödemediği için annemin sağlık sigortası iptal oldu."