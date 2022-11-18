18 Kasım 2022, Cuma
Ablası Fulya Telli’den Seren Serengil’e ağır suçlama: Tezgah kurup annemi...
Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman arasındaki davada ortalık karıştı. Annesi tarafından evini usulsüz şekilde üstüne geçirmekle suçlanan Serengil hakkında ablası Fulya Telli'den ağır suçlamalar geldi. Serengil'in anneleriyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini söyleyen Fulya Telli, "Kendi evinin kira kontratını da anneme yaptırmış. Oradaki tüm borçlar da anneme kaldı" dedi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:30
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